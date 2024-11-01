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o
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o
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وزير الخارجية السابق ناصيف حتي للـLBCI: إسرائيل دخلت في حرب طويلة وتصعيد القتال والهدن التي يُحكى عنها موقتة وهي عملية شراء وقت
آخر الأخبار
2024-11-01 | 14:41
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وزير الخارجية السابق ناصيف حتي للـLBCI: إسرائيل دخلت في حرب طويلة وتصعيد القتال والهدن التي يُحكى عنها موقتة وهي عملية شراء وقت
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