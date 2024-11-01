حتي للـLBCI: الحكومة الإسرائيلية إذا أوقفت القتال قد تسقط فالأطراف القادرة على التأثير عليها كالولايات المتحدة يمكنها فقط الضغط للوصول إلى وقف إطلاق النار

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