حتي للـLBCI: لا يمكننا الحديث عن تحويل لبنان كليًا إلى غزة ثانية فوضع لبنان يختلف لكن لا ننفي أنّ إسرائيل تحاول تغيير لبنان عسكريًا ولبنان يعيش أزمة وجودية لذلك يجب الإسراع في إعادة تركيب السلطة

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