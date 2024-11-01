السفير المصريّ لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: قبل العدوان الإسرائيليّ كان الاهتمام منصب على الوصول إلى حلّ لانتخاب رئيس لكنّنا لا يمكننا القول إنّنا حقّقنا خرقًا آنذاك

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