السفير المصري علاء موسى للـ LBCI: لا يمكن الحديث عن انهيار مفاوضات وقف اطلاق النار بشكل واضح الا ان الاطراف المعنية ستعاود النشاط بعد الانتخابات الاميركية التي ستؤثر نتائجها على الملف

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