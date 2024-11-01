موسى للـLBCI: الهدف الرئيسيّ هو وقف الحرب في لبنان وغزة وننتظر بعض المعطيات منها نتائج الانتخابات الاميركية إذ إنّها تمثّل نقطة هامة في مستقبل المنطقة حسب رؤيتها

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