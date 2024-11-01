السفير المصري علاء موسى للـ LBCI: لا نرغب رهن الانتخابات الاميركية بمفاوضات وقف اطلاق النار الا أن هذا هو الواقع ولبنان لن يستطيع أن يواجه مشاكله بشكل فعال الا بانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة كاملة الصلاحية

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