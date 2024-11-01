النائب حسين الحاج حسن للـLBCI: كلام متناقض لدى الاميركيين والاسرائيليين وبالتالي لا نأخذ بهذا الكلام لأنّ ما من شيء واضح بل هناك تسريبات

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك