حسين الحاج حسن للـLBCI: في هذا الموقف الحساس ما من مصلحة لدى لبنان بأن يكشف ما المقبول به وما ليس مقبولاً كي لا يستغله الاسرائيلي

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