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الحاج حسن للـLBCI: "حزب الله" لن يعلن عن أيّ موقف الآن في شأن التفاصيل والأولوية لوقف العدوان من خلال الميدان والوحدة الوطنية وادارة المفاوضات بشكل وطنيّ

آخر الأخبار
2024-11-01 | 15:53
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الحاج حسن للـLBCI: &quot;حزب الله&quot; لن يعلن عن أيّ موقف الآن في شأن التفاصيل والأولوية لوقف العدوان من خلال الميدان والوحدة الوطنية وادارة المفاوضات بشكل وطنيّ
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الحاج حسن للـLBCI: "حزب الله" لن يعلن عن أيّ موقف الآن في شأن التفاصيل والأولوية لوقف العدوان من خلال الميدان والوحدة الوطنية وادارة المفاوضات بشكل وطنيّ

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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