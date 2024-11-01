الحاج حسن للـLBCI: "حزب الله" لن يعلن عن أيّ موقف الآن في شأن التفاصيل والأولوية لوقف العدوان من خلال الميدان والوحدة الوطنية وادارة المفاوضات بشكل وطنيّ

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