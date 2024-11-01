زهران للـLBCI:لانتخاب رئيس للجمهورية هناك شرط وقف الحرب وشرط ان توقف بشكل نهائي مع تسوية دولية نهائية ولم يكن يوماً الرئيس صنع في لبنان

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