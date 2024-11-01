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زهران للـLBCI:لانتخاب رئيس للجمهورية هناك شرط وقف الحرب وشرط ان توقف بشكل نهائي مع تسوية دولية نهائية ولم يكن يوماً الرئيس صنع في لبنان
آخر الأخبار
2024-11-01 | 16:48
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زهران للـLBCI:لانتخاب رئيس للجمهورية هناك شرط وقف الحرب وشرط ان توقف بشكل نهائي مع تسوية دولية نهائية ولم يكن يوماً الرئيس صنع في لبنان
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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