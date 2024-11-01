الوكالة الوطنية للاعلام: غارة بين تول والكفور

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ملحم خلف من مجلس النواب: هناك همّ مشترك وهو كيفية تجسيد التضمان الوطني بمواجهة العدوان وسنستكمل الحديث في موضوع النازحين في جلسة مقبلة وتم التشديد على أهمية تعزيز دور المؤسسات والعودة الى انتظام الحياة العامة