الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الإسرائيلي: إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه خليج حيفا والجليل اعترضنا بعضها وسقطت أخرى بمناطق مفتوحة

آخر الأخبار
2024-11-02 | 01:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش الإسرائيلي: إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه خليج حيفا والجليل اعترضنا بعضها وسقطت أخرى بمناطق مفتوحة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش الإسرائيلي: إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه خليج حيفا والجليل اعترضنا بعضها وسقطت أخرى بمناطق مفتوحة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الإسرائيلي:

إطلاق

صواريخ

لبنان

باتجاه

والجليل

اعترضنا

بعضها

وسقطت

بمناطق

مفتوحة

LBCI التالي
المحاولة الأميركية الأخيرة بُنيت على تطور جديد في موقف "حزب الله" (الجمهورية)
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في عكا ونهاريا وخليج حيفا وبلدات عدة في الجليل
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:41

الوكالة الوطنية: شهداء وجرحى في الغارات على قرى قضاءي صور وبنت جبيل ليلا

LBCI
آخر الأخبار
03:28

القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق نحو 10 صواريخ باتجاه خليج حيفا ومركز الجليل

LBCI
آخر الأخبار
03:21

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار مجددا في خليج حيفا ومناطق بالجليل

LBCI
أخبار دولية
03:20

غازبروم تعتزم إرسال 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:41

الوكالة الوطنية: شهداء وجرحى في الغارات على قرى قضاءي صور وبنت جبيل ليلا

LBCI
آخر الأخبار
03:28

القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق نحو 10 صواريخ باتجاه خليج حيفا ومركز الجليل

LBCI
آخر الأخبار
03:21

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار مجددا في خليج حيفا ومناطق بالجليل

LBCI
آخر الأخبار
03:18

الوكالة الوطنية: غارة على الخيام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-10-30

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة في تشرين الاول

LBCI
موضة وجمال
2024-10-15

هدى ومنى قطان تتبرعان بنصف مليون دولار تتضامناً مع اللبنانيين والفلسطينيين

LBCI
حال الطقس
2024-10-31

طقس خريفيّ متقلب لأيّام عديدة واحتمال تساقط الأمطار

LBCI
فنّ
13:00

"دمعة دمعة"... وليد توفيق يتفاعل مع الأوضاع الراهنة بطريقة مؤثرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:57

ترامب: حان الوقت لإنهاء الصراع الإسرائيلي اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:55

تفاصيل المشهد من بعلبك - البقاع

LBCI
أخبار لبنان
17:53

فيديو بنشره الإعلام الحربي لحزب الله: لن تبقى لكم دبابات

LBCI
أخبار لبنان
15:59

الحاج حسن للـLBCI: الموفدون لم يحملوا أيّ نقاش جِديّ حتى الآن و"حزب الله" لن يعلن أيّ موقف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

وسط استقبال حار ورسمي... ندى كوسى تبدأ مشوارها في مسابقة ملكة جمال الكون في المكسيك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

عكار فتحت قلوبها امام النازحين ولكن المعاناة فيها مضاعفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

الأمم المتحدة تواجه نقصا حادا في الأموال لمساعدة لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

لبنان الرسمي لم يتبلغ أي طلب اميركي لاعلان وقف النار من جانب واحد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

يوم دامٍ في عدد من بلدات البقاع الشمالي والمحصلة تفوق الـ 50 شهيدا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:36

مكتب ميقاتي نفى أن تكون الولايات المتحدة قد طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد وقال إن موقف الحكومة اللبنانية واضح بشأن السعي إلى وقف إطلاق النار من الجانبين وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701

LBCI
أخبار لبنان
10:00

نقيب مستوردي السيارات المستعملة: قيمة السيارات المتضررة جراء العدوان بلغت نحو 50 مليون دولار

LBCI
أخبار لبنان
17:53

فيديو بنشره الإعلام الحربي لحزب الله: لن تبقى لكم دبابات

LBCI
آخر الأخبار
16:55

زهران للـLBCI: في الفترة الاخيرة بدأ يُطرق باب حزب الله من قبل دبلوماسيين وقرار حزب الله عند بري المفاوض الاول والاخير

LBCI
أخبار لبنان
15:28

مصادر مطلعة لرويترز: الجهود الأميركية لوقف القتال بين اسرائيل وحزب الله فشلت بعدما صاغت واشنطن مقترحا "غير واقعي"

LBCI
صحف اليوم
12:48

بري لـ"الشرق الأوسط": إسرائيل رفضت العرض اللبناني لوقف النار

LBCI
أخبار لبنان
18:54

اشتعال سيارة رابيد في وادي النحلة طرابلس ما أدى إلى إنفجارها وحالة ذعر في المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
11:17

طائرة المساعدات السعودية السابعة عشر وصلت إلى بيروت ومركز الملك سلمان يقدّم مساعداته الاغاثية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More