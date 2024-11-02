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بيروت
26
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
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o
كسروان
26
o
متن
26
o
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2024-11-02 | 03:21
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار مجددا في خليج حيفا ومناطق بالجليل
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