الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على مجرى نهر الليطاني

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مدينة صفد ومناطق محيطة بها في شمال إسرائيل

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مدينة صفد ومناطق محيطة بها في شمال إسرائيل

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ 7 تشرين الاول 2023 إلى 43314 وزيادة عدد المصابين إلى 102019