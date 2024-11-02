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"المقاومة الإسلامية": قصف صفد بصلية صاروخية

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2024-11-02 | 08:50
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&quot;المقاومة الإسلامية&quot;: قصف صفد بصلية صاروخية
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"المقاومة الإسلامية": قصف صفد بصلية صاروخية

 
 
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