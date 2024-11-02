شمعون للـLBCI: أعتقد أنّ إسرائيل ستنفّذ سياستها مهما حصل إذ إنّها لا يمكنها أن تعيش في حالة خطر كما عاشتها السنة الماضية واليوم ما نشهده هو حرب استنزاف

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