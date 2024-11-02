طلال ارسلان من بعذران: نحن ام الصبي في هذا البلد ولا اعداء لنا ونحن اصحاب وطن واحد وارض واحدة ونستضيف اهل لنا في الجبل نتيجة هجوم وحشي ولا يمكننا ان نستقيل من دورنا التاريخي

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