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مصدر أمنيّ كبير لقناة القاهرة الإخبارية المصرية: "حماس" تصر على مفاوضات موحّدة لمنع إسرائيل من استئناف إطلاق النار بعد إطلاق الرهائن

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2024-11-02 | 11:11
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مصدر أمنيّ كبير لقناة القاهرة الإخبارية المصرية: &quot;حماس&quot; تصر على مفاوضات موحّدة لمنع إسرائيل من استئناف إطلاق النار بعد إطلاق الرهائن
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مصدر أمنيّ كبير لقناة القاهرة الإخبارية المصرية: "حماس" تصر على مفاوضات موحّدة لمنع إسرائيل من استئناف إطلاق النار بعد إطلاق الرهائن

 
 
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