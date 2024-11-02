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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات إنذار بأفيفيم ويارؤن ومحيطهما في الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ

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2024-11-02 | 14:52
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات إنذار بأفيفيم ويارؤن ومحيطهما في الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات إنذار بأفيفيم ويارؤن ومحيطهما في الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ

 
 
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