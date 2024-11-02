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o
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o
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o
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وزير الشؤون الاجتماعية للـLBCI: نعمل على تقديم الدعم النفسيّ في مراكز الايواء لأنها أولوية أيضًا
آخر الأخبار
2024-11-02 | 14:54
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وزير الشؤون الاجتماعية للـLBCI: نعمل على تقديم الدعم النفسيّ في مراكز الايواء لأنها أولوية أيضًا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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