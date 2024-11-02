الأبيض للـLBCI: بعد انفجار المرفأ حصلنا على كميات من المساعدات أكبر مما حصلنا عليه اليوم لكننا واجهنا آنذاك مشكلة انتهاء صلاحية استخدام عدد كبير منها لذلك اليوم للشفافية ولاستخدامها قبل انتهاء صلاحياتها تُفرز لتُرسل وفقًا إلى المراكز

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك