أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين: إسرائيل قد ترد على الهجوم الإيراني حتى إذا جاء من الأراضي العراقية وسيناريو الرد الإيراني على إسرائيل لا يزال مرجحا في الأيام المقبلة

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