وزير الشؤون الاجتماعية للـLBCI: ما يُقارب الألف شخص قد تعرّض لاعاقة نتيجة انفجار البيجيرز ومنهم من فقد النظر او الاطراف وهذا الموضوع بحاجة الى متابعة ولورشة عمل بالتعاون مع وزارة الصحة من أجل تأمين الاطراف الاصطناعية والدعم النفسي والاهتمام بذويهم

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