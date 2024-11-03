احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و5 جرحى في 4 حوادث في الساعات الـ24 الماضية

الجيش الإسرائيلي: رصد 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه خليج حيفا اعترضنا بعضها وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة

الجيش الإسرائيلي: رصد 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه خليج حيفا اعترضنا بعضها وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة

وسائل إعلام إسرائيلية: مسيرة تسللت من سوريا وحلقت لفترة في سماء الجولان ثم تحطمت بمنطقة مفتوحة من دون اعتراضها