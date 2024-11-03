يسرائيل هيوم: التقديرات في إسرائيل بأن 51 من المختطفين في غزة ما زالوا على قيد الحياة

الصليب الاحمر: بدء عملية إجلاء عائلتين من منزل في وطى الخيام استهدف بغارة منذ أسبوع

الصليب الاحمر: بدء عملية إجلاء عائلتين من منزل في وطى الخيام استهدف بغارة منذ أسبوع

شهيدان وعدد من الجرحى بغارة اسرائيلية على منزل في جويا بالاضافة إلى غارتين على محيط بلدتي البازورية والبرج الشمالي في قضاء صور