قائد الحرس الثوري الايراني: واشنطن تتحدث عن الديمقراطية والسلام والحرية لكنها مصدر الفوضى السياسية في العالم

قائد الحرس الثوري الايراني: واشنطن استخدمت كل أدواتها للانتصار على الشعب الإيراني لكنها هزمت

قائد الحرس الثوري الايراني: واشنطن استخدمت كل أدواتها للانتصار على الشعب الإيراني لكنها هزمت

قائد الحرس الثوري الإيراني: الولايات المتحدة التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية لم نعرف منها إلا الحروب