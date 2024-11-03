المقاومة الاسلامية: استهدفنا برشقة صاروخية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت

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ورش وزارة الأشغال العامة والنقل تعمل على اعادة فتح الطريق التي تربط بلدات اكروم في عكار ببعضها عند جسر السبع وترميمها بعدما قصف الجيش الاسرائيلي ليل أمس الجسر ما أدى الى قطع الطريق