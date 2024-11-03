ورش وزارة الأشغال العامة والنقل تعمل على اعادة فتح الطريق التي تربط بلدات اكروم في عكار ببعضها عند جسر السبع وترميمها بعدما قصف الجيش الاسرائيلي ليل أمس الجسر ما أدى الى قطع الطريق

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المفوض العام للأونروا: تفكيك الوكالة بغياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم وبدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل يجب أن ينصب التركيز على إنهاء الصراع