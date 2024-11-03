المفوض العام للأونروا: تفكيك الوكالة بغياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم وبدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل يجب أن ينصب التركيز على إنهاء الصراع

جورج كتانة للـLBCI: مبدئيا بدأت عملية المسح في وطى الخيام ونتمنى أن يكون هناك أشخاص على قيد الحياة

جورج كتانة للـLBCI: مبدئيا بدأت عملية المسح في وطى الخيام ونتمنى أن يكون هناك أشخاص على قيد الحياة

ورش وزارة الأشغال العامة والنقل تعمل على اعادة فتح الطريق التي تربط بلدات اكروم في عكار ببعضها عند جسر السبع وترميمها بعدما قصف الجيش الاسرائيلي ليل أمس الجسر ما أدى الى قطع الطريق