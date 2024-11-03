إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط في الكتيبة 601 بجراح خطيرة خلال معارك شمالي قطاع غزة

علي حمية للـLBCI: تم ترميم طريق جسر السبع الذي استهدف أمس ولكن بعض الصخور أصبحت آيلة للسقوط بفعل الغارة الاسرائيلية ونعمل على اسقاطها وتقريبا بعد الظهر تصبح الطريق سالكة

علي حمية للـLBCI: تم ترميم طريق جسر السبع الذي استهدف أمس ولكن بعض الصخور أصبحت آيلة للسقوط بفعل الغارة الاسرائيلية ونعمل على اسقاطها وتقريبا بعد الظهر تصبح الطريق سالكة

فرق الصليب الأحمر اللبناني واللجنة الدولية وقوات اليونيفيل تعثر على مكان المنزل المستهدف في وطى الخيام ومعلومات عن العثور مسبقاً على 5 شهداء ويرجح ان عدد من بقي تحت الأنقاض هو ١٦