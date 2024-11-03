حمية للـLBCI: طريق المصنع هي طريق دولة ونقوم بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والجهات المعنية فعندما تتم المؤازرة الأمنية فآليات وزارة الاشغال جاهزة للترميم

علي حمية للـLBCI: تم ترميم طريق جسر السبع الذي استهدف أمس ولكن بعض الصخور أصبحت آيلة للسقوط بفعل الغارة الاسرائيلية ونعمل على اسقاطها وتقريبا بعد الظهر تصبح الطريق سالكة

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