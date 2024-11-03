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علي حمية للـLBCI: تم ترميم طريق جسر السبع الذي استهدف أمس ولكن بعض الصخور أصبحت آيلة للسقوط بفعل الغارة الاسرائيلية ونعمل على اسقاطها وتقريبا بعد الظهر تصبح الطريق سالكة

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2024-11-03 | 05:15
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علي حمية للـLBCI: تم ترميم طريق جسر السبع الذي استهدف أمس ولكن بعض الصخور أصبحت آيلة للسقوط بفعل الغارة الاسرائيلية ونعمل على اسقاطها وتقريبا بعد الظهر تصبح الطريق سالكة
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علي حمية للـLBCI: تم ترميم طريق جسر السبع الذي استهدف أمس ولكن بعض الصخور أصبحت آيلة للسقوط بفعل الغارة الاسرائيلية ونعمل على اسقاطها وتقريبا بعد الظهر تصبح الطريق سالكة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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