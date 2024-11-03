غارة اسرائيلية استهدفت بلدة عربصاليم

"لبنان عُد أملًا"... تحية وطنية بصوت هبة القواس من قلب السعودية (فيديو)

"لبنان عُد أملًا"... تحية وطنية بصوت هبة القواس من قلب السعودية (فيديو)

مريضة في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة الى 6 وحدات دم وبلاكيت عدد (2) من فئة A+... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 76484693