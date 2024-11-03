استهداف منزل في بلدة عربصاليم

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر سياسي: تأجيل جلسة المجلس الوزاري الأمني السياسي المقررة مساء اليوم إلى الخميس

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر سياسي: تأجيل جلسة المجلس الوزاري الأمني السياسي المقررة مساء اليوم إلى الخميس

رئيس بلدية أكروم للـLBCI: الطريق التي استهدفت أمس هي الطريق الوحيدة التي تربطنا بالداخل اللبناني وقد تضرر خط التوتر وتواصلنا مع شركة الكهرباء ووعدتنا بإصلاحه قريبا