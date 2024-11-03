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مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية: مجموع القتلى الإسرائيليين من مدنيين وعسكر ورجال أمن هو 1802
آخر الأخبار
2024-11-03 | 07:29
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مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية: مجموع القتلى الإسرائيليين من مدنيين وعسكر ورجال أمن هو 1802
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