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المقاومة الإسلامية: استهدفنا دبابة ميركافا عند بوابة المطلة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح

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2024-11-03 | 09:33
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المقاومة الإسلامية: استهدفنا دبابة ميركافا عند بوابة المطلة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح
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المقاومة الإسلامية: استهدفنا دبابة ميركافا عند بوابة المطلة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح

 
 
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