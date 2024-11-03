النائب نقولا الصحناوي للـLBCI: الحكومة اللبنانية تفاوض على حلّ للوصول إلى وقف إطلاق النار و”كتيار وطنيّ حر” داعمون لوقف إطلاق النار بعيدًا من وفق إطلاق النار في غزة

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