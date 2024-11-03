الجزيرة: مسيرات إسرائيلية تستهدف سور وبوابة المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و5 جرحى في 4 حوادث في الساعات الـ24 الماضية

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و5 جرحى في 4 حوادث في الساعات الـ24 الماضية

وسائل إعلام إسرائيلية: مسيرة تسللت من سوريا وحلقت لفترة في سماء الجولان ثم تحطمت بمنطقة مفتوحة من دون اعتراضها