الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بوشكيان للـLBCI: قرار الـ١٧٠١ حل كامل ومنظّم للمشكلة اليوم وتعهّدنا كحكومة بتطبيقه

آخر الأخبار
2024-11-03 | 14:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بوشكيان للـLBCI: قرار الـ١٧٠١ حل كامل ومنظّم للمشكلة اليوم وتعهّدنا كحكومة بتطبيقه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بوشكيان للـLBCI: قرار الـ١٧٠١ حل كامل ومنظّم للمشكلة اليوم وتعهّدنا كحكومة بتطبيقه

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

للـLBCI:

الـ١٧٠١

ومنظّم

للمشكلة

اليوم

وتعهّدنا

كحكومة

بتطبيقه

LBCI التالي
القناة 12 الإسرائيلية: التحصين يشمل إضافة أكثر من 200 ملجأ في بلدات بالجولان والجليل الأعلى والغربي
القناة 12 الإسرائيلية: وزارة الدفاع بدأت بأعمال تحصين مبان وحماية في بلدات عدة محاذية للحدود الشمالية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:06

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في منطقة نهاريا بالجليل الغربي عقب رصد إطلاق صواريخ

LBCI
آخر الأخبار
03:50

سلسلة غارات وقصف مدفعي لقرى في قضاء بنت جبيل ليلًا

LBCI
آخر الأخبار
03:49

الأونروا تقول إن حظر إسرائيل قد يؤدي إلى "انهيار العمل الإنساني" في غزة

LBCI
أمن وقضاء
03:40

شعبة المعلومات تنفّذ مداهمة في بلدة الصّويري وتوقف عصابة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:06

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في منطقة نهاريا بالجليل الغربي عقب رصد إطلاق صواريخ

LBCI
آخر الأخبار
03:50

سلسلة غارات وقصف مدفعي لقرى في قضاء بنت جبيل ليلًا

LBCI
آخر الأخبار
03:49

الأونروا تقول إن حظر إسرائيل قد يؤدي إلى "انهيار العمل الإنساني" في غزة

LBCI
أخبار دولية
03:38

36 قتيلا بحادث حافلة في جبال هملايا في الهند

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-11-02

4 مصادر أمنية لبنانية تؤكد للـLBCI حصول عملية اختطاف لشخص يدعى "ع.أ" في منطقة البترون مع ترجيح بأن القوة الخاطفة هي قوة إسرائيلية (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-02

وزير الصّحة للـLBCI: في القطاع الصحيّ لدينا 179 شهيدًا وقد تعرّضت أكثر من 40 مستشفى للاعتداء بالاضافة الى استهداف اكثر من 243 سيارة اسعاف وقد خرجت عن الخدمة 8 مستشفيات بشكل كليّ و7 بشكل جزئيّ

LBCI
آخر الأخبار
14:49

بوشكيان للـLBCI: قرار الـ١٧٠١ حل كامل ومنظّم للمشكلة اليوم وتعهّدنا كحكومة بتطبيقه

LBCI
أمن وقضاء
2024-10-25

دخل الى أحد المعامل في زحلة وبحوزته سلاح حربي... وشعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:23

بعد تهديدات لمحافظة بعلبك وبلدة دورس..غارات كثيفة على مشغرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:22

وتيرة الغارات الاسرائيلية على صور لم تنخفض..اليكم الصورة اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:21

في النبطية..أضرار كبيرة جرّاء الغارات الاسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:16

العام الدراسيّ في المدارس الرسمية والمعاهد انطلق اليوم في مختلف المناطق..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:55

تهديدات إسرائيلية ضد أهالي محافظة بعلبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:53

العدوان الإسرائيليّ مستمر في صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

أريزونا.. الولاية المتأرجحة التي قد تقلب المعادلة في الإنتخابات الرئاسية الأميركية

LBCI
أمن وقضاء
13:43

الصليب الأحمر داخل الخيام... مجزرة إسرائيلية تحت الأنقاض

LBCI
أمن وقضاء
13:41

خصوصية العملية الإسرائيلية في البترون مؤشر أمني على أن الصيد ثمين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:28

أدرعي: أفراد الوحدة 13 للكوماندوز البحريّ يقضون على عناصر “حزب الله” ويدمرون مجمع قتال في جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:30

هذا ما كشفته إسرائيل عن عملية إختطاف عماد أمهز

LBCI
أخبار لبنان
12:44

أدرعي: قضينا على ذي خبرة خاصة في الوحدة الجوية لـ”حزب الله” (127) كان يهم بتطوير مسيرات وإطلاقها

LBCI
خبر عاجل
11:57

الجيش الإسرائيلي: قوات وحدة "إيغوز" ألقت القبض على ناشط في البنية التحتية الإيرانية داخل الأراضي السورية

LBCI
أخبار لبنان
07:11

ادرعي: العثور على قذائف صاروخية ووسائل قتالية داخل غرفة أطفال في قرية جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
11:25

نتنياهو من الحدود اللبنانية: مع أو بدون إتفاق المفتاح لعودة سكاننا في الشمال بسلام إلى منازلهم هو إبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني وضرب أي محاولة منه لإعادة التسلح والرد بحزم على أي عمل يستهدفنا

LBCI
خبر عاجل
04:36

انذار من أدرعي الى جميع السكان المتواجدين في منطقة دورس

LBCI
خبر عاجل
04:30

أدرعي الى جميع السكان المتواجدين في منطقة بعلبك: عليكم اخلاء هذه المباني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More