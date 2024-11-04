إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق ما لا يقل عن 25 صاروخًا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

حزب الله يعلن إطلاق رشقة "صاروخية كبيرة" على مدينة صفد في شمال إسرائيل

حزب الله يعلن إطلاق رشقة "صاروخية كبيرة" على مدينة صفد في شمال إسرائيل

الخارجية الإيرانية: الوجود الأميركي في المنطقة يزعزع استقرارها ولن يؤثر على إرادتنا وعزيمتنا للدفاع عن أنفسنا ونرحب بالجهود التي تبذلها كافة دول المنطقة والدول الصديقة لوقف الحرب في غزة ولبنان