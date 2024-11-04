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الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي شدد في اتصال مع نظيره الإيراني على منع التصعيد بالمنطقة وتحقيق التهدئة وعلى ضرورة الحذر من استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية

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2024-11-04 | 05:41
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الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي شدد في اتصال مع نظيره الإيراني على منع التصعيد بالمنطقة وتحقيق التهدئة وعلى ضرورة الحذر من استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية
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الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي شدد في اتصال مع نظيره الإيراني على منع التصعيد بالمنطقة وتحقيق التهدئة وعلى ضرورة الحذر من استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية

 
 
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