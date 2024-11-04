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هيئة البث الإسرائيلية: المواد التي سربت من مكتب نتنياهو في إطار القضية الأمنية لم يعثر عليها جنود في غزة
آخر الأخبار
2024-11-04 | 06:02
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هيئة البث الإسرائيلية: المواد التي سربت من مكتب نتنياهو في إطار القضية الأمنية لم يعثر عليها جنود في غزة
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