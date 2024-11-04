الجيش الإسرائيلي يقول إنه اغتال القيادي بقوة الرضوان التابعة لحزب الله رياض رضا الغزاوي

الأوضاع في صيدا وبعض القرى الحدودية

الأوضاع في صيدا وبعض القرى الحدودية

الحلبي اثر اجتماع مع لجنة التربية: نحن نعي كل المشاكل ويمكن تعديل توجهاتنا على الارض لأخذها بالاعتبار ونستمر بالبحث عن ابنية والاستعانة بالمدارس الخاصة