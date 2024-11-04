هآرتس: تقديرات بأن المعلومات المسربة تم التلاعب بها لتشويه بعض التفاصيل للتأثير في موقف الرأي العام بإسرائيل وخطورة قضية التسريبات تكمن في استخدام معلومات حساسة للنظام الأمني ما قد يعرض مصادر الاستخبارات للخطر

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