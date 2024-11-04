هآرتس: التقديرات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن إيران جاهزة للرد لكن توقيته لم يتضح بعد و من المفترض أن يضمن الانتشار الإسرائيلي الأميركي نجاحا نسبيا في اعتراض الهجوم الإيراني

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