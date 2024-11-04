وزارة الدفاع السورية: غارة جوية إسرائيلية من إتجاه الجولان إستهدفت عددًا من المواقع المدنية جنوبي دمشق ما أدى إلى بعض الخسائر المادية

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