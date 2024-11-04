القيادي في حماس أسامة حمدان: هجمات المستوطنين في الضفة وآخرها على البيرة تصعيد خطير يستوجب التصدي لهذه الجرائم

مركز عمليات طوارئ الصحة: 4 شهداء و3 جرحى في غارة على مشغرة أمس

مركز عمليات طوارئ الصحة: 4 شهداء و3 جرحى في غارة على مشغرة أمس

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: أبلغنا المنظمة الدولية بوقف العمل مع الأونروا بعدما أكدنا سيطرة حماس عليها