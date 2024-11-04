السفير الفرنسي لـ عشرين 30: هناك اتصال منتظم جدًا مع بو حبيب والوثائق التي قدمناها حولت إلى السلطات اللبنانية لذا فالأمر واضح جدًا بالنسبة لنا وبما أننا نتحدث عن سيادة لبنان وقد خرجنا للتو من مؤتمر سيادة لبنان فنحن نتعامل بأولوية مع الحكومة اللبنانية

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