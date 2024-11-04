السفير الفرنسي لدى لبنان لـ"عشرين 30": لدينا مناقشات صريحة وواضحة للغاية مع الإيرانيين بشأن عدد من المواضيع بما فيها لبنان والرئيس كان واضحا تماما فهو قال ما كان يريد أن يقوله عن إيران وطلب من إسرائيل أيضًا وقف الأعمال العدائية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك